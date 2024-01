Ascoli | Mantovani e Luperini sempre nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ha già voltato pagina e lancia il guanto di sfida al Sütdirol. A suonare la carica è stato l’attaccante Pedro Mendes che, dopo l’esaltante successo ottenuto in casa dell’ambizioso Como (0-2), ha commentato via social: "Tre punti importanti fuori casa, ci vediamo domenica allo stadio Cino e Lillo Del Duca". Proprio nella tana del Picchio tra sei giorni esatti (avvio previsto alle 16.15) andrà in scena un match in grado di costituire il primo vero snodo fondamentale per la salvezza. Nell’attuale classifica l’avversaria più alla portata risulta essere la formazione altoatesina che, ad oggi, precede il Picchio di 2 lunghezze. L’occasione ideale per sfruttare la spinta del pubblico di casa ed effettuare l’atteso sorpasso. I biancorossi nell’ultimo turno disputato sono usciti sconfitti per 1-0 tra le mura amiche al cospetto del Cosenza. Complessivamente le reti ...