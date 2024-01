Arrestati due insospettabili ladri che hanno messo a segno ben 8 furti nelle chiese

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Davveroi due anzianicon l’accusa di aver rubato le offerte (si contano ottoal momento), messi aparrocchie della diocesi di Concordia-Pordenone. E sono riusciti a eseguirli tutti addirittura in un solo giorno. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Diverse parrocchie sono state prese di mira dai due anziani ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

(Adnkronos) – Si ritiene che siano affiliate allo Stato Islamico (Isis) le due persone arrestate per l' attacco contro una chiesa cattolica di Santa ... (periodicodaily)

8.40 Sono un tagiko e un ceceno con passaporto russo i due presunti sicari che in una Chiesa cattolica a Istanbul hanno ucciso con un colpo di ... (servizitelevideo.rai)

Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Si ritiene che siano affiliate allo Stato Islamico (Isis) le due persone arrestate per l' attacco ... (dayitalianews)

Si ritiene che siano affiliate allo Stato Islamico (Isis) le due persone arrestate per l’ attacco contro una chiesa cattolica di Santa Maria a ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – Si ritiene che siano affiliate allo Stato Islamico (Isis) le due persone arrestate per l’ attacco contro una chiesa cattolica di ... ()

Venne poi caricato sulla sua auto – una Fiat 600 – che poi venne data alle fiamme. I due assassini, forse pensandolo già morto, hanno così cercato di occultare il cadavere. Ma Vellega era ancora vivo, ...Due persone sono state arrestate per l'attacco di ieri, 28 gennaio, contro la chiesa cattolica di Santa Maria a Istanbul, in cui ha perso la vita una persona. Si tratta di due affiliati allo Stato ...I Carabinieri della Compagnia di Triggiano, nella notte, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 soggetti, emessa dal Gip presso il Tribunale ...