Argylle | Bryan Cranston | Bryce Dallas Howard e i leoni travestiti da agnelli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Sono stata sempre un po' feroce": intervista a, protagonisti di, nuovo film di Matthew Vaughn che inaugura un franchise crossmediale. Il nuovo film di Matthew Vaughn,, è un progetto molto interessante. Tratto da un romanzo pubblicato poco prima del film, è al centro di un franchise crossmediale, che unisce letteratura e cinema. E chissà cos'altro. La pellicola racconta infatti la storia del quinto romanzo della saga di, scritto da Elly Conway, autrice di cui nessuno conosce la vera identità (qualcuno ha immaginato si trattasse di Taylor Swift!), mentre il libro appena uscito è il primo capitolo. In sala dal primo febbraio,ha un cast ricchissimo: la protagonista è ...

All'ennesima domanda circa un suo ritorno al personaggio di Walter White e quindi in generale su un ritorno di Breaking Bad, Bryan Cranston ha frenato gli ...nella promozione del suo nuovo film, ...Bryan Cranston è tornato a parlare di Breaking Bad, sottolineando che è giusto che si sia arrivati a una fine per la storia di Walter White e degli altri protagonisti. L’attore, durante la promozione ...John Cena ha recitato nel film Argylle - La Super Spia e, in una recente intervista, ha lodato il lavoro compiuto da Matthew Vaughn.