“Arezzo Science Lab” | Massimo Cacciari e Aldo Cazzullo gli ospiti di febbraio

“Con questa edizione Arezzo Science Lab si conferma appuntamento in grado di posizionarsi tra i maggiori eventi italiani in campo scientifico oltre che importante attrattiva culturale per la città, un ...Il neuro scienziato Giorgio Vallortigara è il secondo ospite della nova stagione di Arezzo Science Lab. Appuntamento stasera alle 21 al Teatro Pietro Aretino in via della Bicchieraia. L’ospite che ...