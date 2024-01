Arbitro pentito de ‘Le Iene’ | Cesari accusa | “Questi si chiamano infami”

«Sapevo che un giorno te ne saresti pentito», ha scritto Sharapova, che poi ha elogiato lo stile di Sinner descrivendolo con tre parole: «Pazienza, equilibrio e classe».Di S.F. «Bandecchi non ci rappresenta. Le istituzioni, le cittadine ed i cittadini meritano rispetto». È uno dei messaggi principali lanciati dal centrosinistra – PD, M5S, AVS, Partito Socialista e ...L’arbitro Marinelli sventola il giallo al polacco e Doveri alla ...non volevo mettere in difficoltà i compagni». Allegri non è pentito di averlo preferito al talentino Yildiz, entrato nel finale: ...