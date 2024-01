Anziché alla Sanità Meloni pensa ai carri armati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Altro che fondi. Il governo, secondo quanto dettaglia Repubblica, per i prossimi tredici anni ha previsto di un impegno di spesa di circa 24 miliardi e mezzo di euro, un terzo dei quali già stanziati, per l’acquisto di 400Leopard 2A8 di ultima generazione fabbricati in Germania e di mille veicoli da combattimento. La Difesa ha deciso di acquistare 400Leopard 2A8 di ultima generazione fabbricati in Germania e altri veicoli da guerra La maxi commessa è confermata nel Documento di Programmazione Pluriennale, illustrato a novembre dal ministro Guido Crosetto alle Commissioni parlamentari. Ma già il governo aveva puntato suispendendo 1.250 milioni di euro per modernizzare 125 ...