Antonello Montante | il sistema dell' ex paladino dell' antimafia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il processo nei confronti di, ex leader di Confindustria Sicilia considerato per anni, scaturisce dall'inchiesta «Double face», condotta nel 2018 dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e coordinata dalla Dda nissena. Secondo gli inquirenti, che è stato anche vice presidente nazionale di Confindustria con delega alla...

“Il nostro cliente si è sempre dichiarato totalmente estraneo ai fatti addebitatigli, non avendo mai avuto rapporti con Antonello Montante, così come palesemente risulta dagli atti processuali“. Lo ...Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritti i presunti reati di rivelazione di segreto d’ufficio e associazione a delinquere semplice contestati al presidente della Regione Siciliana Renato ...Caltanissetta, 29 gen. (Adnkronos) – L’udienza del processo Montante, dopo l’annuncio di non doversi procedere per il Governatore Renato Schifani e altri imputati, tra cui il generale Arturo Esposito, ...