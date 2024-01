Anticipazioni Uomini e Donne | ecco quando si registrano le puntate

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono previste due registrazioni diper questa settimana e grazie alledi Lorenzo Pugnaloni sappiamoci saranno le riprese delle prossimedel trono classico e del trono over. Come sempre Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari saranno in studio a mediare le dinamiche di dame, cavalieri, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici. Ma vediamo quali sono le date in cui si registrerà.: le date delle prossime registrazioni Stando alledi Lorenzo Pugnaloni, le prossime registrazioni del trono classico e del trono over disi terranno martedì 30 e mercoledì 32 gennaio 2024 negli Studi ...