Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 29 Gennaio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 29Scosso dalle parole di Diego su Ferri e Marina, Filippo fa i conti con la coscienza. Reduce da un inatteso incontro ravvicinato con la Cimmino, Eugenio va da Viola. Indispettita perché Guido non si è comportato come avrebbe voluto, Mariella supererà l’improvvisa emergenza Cotugno grazie a Sasà che, dal canto suo, le rivelerà di aver maturato una drastica decisione.Unal ...