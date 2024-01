Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 29 Gennaio

(Di lunedì 29 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 29Steffy e Taylor sono partite per Aspen dove Taylor spera di riuscire a dimenticare Ridge ma la figlia non glielo permette. Intanto, Ridge e Thomas ormai sanno che è stata Brooke a denunciarli al servizio di tutela minori. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992) I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994) Nightmare Street, regia di Colin Bucksey ...

Nelle puntate di Beautiful in programma da lunedì 5 a sabato 10 febbraio in prima visione su Canale 5, Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) non capirà per quale motivo Ridge Forrester (Thorsten Kaye) sia così arrabbiato con lei. Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda lunedì 29 gennaio 2024 alle 13:40 circa su Canale 5.