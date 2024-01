Anp | rinnovo dei quadri Rosini resta presidente

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La dirigente scolastica Barbara(nella foto) confermata all’unanimitàterritoriale dell’Anp. E’ questo l’esito delle elezioni per ildeiin vista del congresso nazionale che si svolgerà a Roma ad aprile e l’assemblea locale ha eletto poi Annalisa Manzo quale referente delle Alte professionalità docenti. L’Anp è stata costituita a Roma nel 1987 ed è l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti e delle istituzioni scolastiche, dal 2002 accoglie anche le Alte professionalità docenti e dal 2014, inoltre, l’adesione è aperta a tutte le categorie dei dirigenti pubblici. "L’associazione – dice Barbara– offre attività formative dirette a dirigenti e docenti gestite da Dirscuola, cooperativa formata da soci dell’Anp, accreditata Miur che in questo momento ...

TIM ha dato il via ai lavori per la presentazione di una lista del consiglio uscente in vista del rinnovo del Cda, il cui mandato scadrà con ... (ilgiornaleditalia)

La dirigente scolastica Barbara Rosini (nella foto) confermata all’unanimità presidente territoriale dell’Anp. E’ questo l’esito delle elezioni per il rinnovo dei quadri in vista del congresso ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - La leadership palestinese ha accolto con soddisfazione le decisioni giunte oggi dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja. "I giudici - ha rilevato in un interven ...Il Dirigente scolastico Claudio Naddeo, Rettore del Convitto Nazionale di Salerno, riconfermato alla presidenza dell'Associazione Nazionale Presidi della provincia di Salerno. La rielezione per il ter ...