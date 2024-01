Anniversario Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità | evento per le scuole il 6 marzo Nota Ministri Locatelli e Valditara

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Con la legge 32009, n. 18, è stata ratificata lasuicon, con Protocollo opzionale, approvata a New York il 13 dicembre 2006. Lariconosce che laè un concetto in evoluzione in quanto è il risultato dell’interazione tra lecone il contesto socio, economico e culturale che può ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'articolo .

e in cui ricorre l’anniversario della firma della Convenzione 108 sulla “protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale”. Esperti sul tema della ...Il 28 gennaio 1966 nel cielo di Brema si infrangevano per crudele destino le vite dei giovani nuotatori italiani Bruno Bianchi, Amedeo Chimisso, Sergio De Gregorio, Carmen Longo, Luciana Massenzi, ...A margine dei lavori, verranno presentati servizi dedicati al comparto e la convenzione per gli associati Aep. Prenota il tuo posto inviando la richiesta per WhatsApp al numero 3408972968 indicando ...