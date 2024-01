Annalisa | Mon Amour è il brano in italiano di un’artista solista più ascoltato su Spotify

Annalisa non si ferma più! La Scarrone vince il Disco d ...La cantante ha infatti dominato le classifiche con le hit Bellissima e Mon Amour, che per mesi ci hanno fatto cantare e ballare. Ma non solo ...Con “Manon Lescaut“ di Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa del compositore, si apre la Stagione d'Opera 2024 del Teatro Comunale di Bologna: direttrice d'orchestra Oksana Lyniv, regia di ...Con ben sei partecipazioni in undici anni, Annalisa è ormai una veterana di Sanremo, ma la vera svolta in carriera la cantante l’ha conosciuto nell’ultimo anno e mezzo, dalla pubblicazione di due ...