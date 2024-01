Angelina Jolie apre un caffè nello studio di Andy Warhol

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 57 Great Jones Street, New York. Segnatevi questo indirizzo. Qui c’è un pezzo importante della storia della pop art, perché a questo indirizzo c’era lodi, dove Jean-Michel Basquiat ha trovato rifugio quando non aveva alloggio, e purtroppo anche la morte per overdose il 12 agosto del 1988 a soli ventotto anni. Oggi in quell’edificio c’è Atelier, il nuovo spazio boutique e non solo diche ha aperto a metà dicembre dello scorso anno. Noi ci siamo stati. Cosa resta della presenza dei grandi artisti in questo spazio? Assolutamente nulla perché chi acquistò l’edificio, datato 1860, negli anni Novanta non si preoccupò di cosa potessero essere certi disegni sulle pareti: tracce di un movimento artistico che sarebbe diventato famoso. Fu in verità ...