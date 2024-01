Ancora rialzi per i carburanti | benzina torna sopra 1 | 8 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non si arrestano idei prezzi dei. Secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, le medie nazionali praticati alla pompa risultano in forte aumento a valle dei movimenti segnalati nei giorni scorsi, con laselfta a superare quota 1,8al litro, soglia che non toccava da inizio dicembre. E con le quotazioni internazionali dei raffinati venerdìin crescita, nel fine settimana sono arrivati nuovisui prezzi raccomandati dagli operatori (IP e Tamoil +1 centesimo su entrambi i prodotti). Venendo al dettaglio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,811al litro (1,798 la rilevazione precedente), con le ...