Anche il Copasir ha un riflettore puntato sull’Africa

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Mercoledì pomeriggio il generale Giovanni Caravelli, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), sarà ascoltato dal. Sarà l’occasione per fare il punto su un contesto internazionale sempre più caldo con conseguenze chiareper l’Italia: l’aggressione russa dell’Ucraina sta per compiere due anni e, senza che si intraveda all’orizzonte un tavolo negoziale, l’unico possibile game-changer sembra poter essere rappresentato da un eventuale riduzione del sostegno militare dell’Occidente a Kyiv; l’attacco di Hamas nel Sud di Israele il 7 ottobre scorso ha riacceso la guerra di Gaza; gli attacchi degli Houthi, una milizia yemenita sostenuta dall’Iran, nel Mar Rosso stanno mettendo in crisi il commercio globale. Senza dimenticare sfide meno calde ma non per questo meno urgenti come le minacce all’ordine internazionale poste dalla ...