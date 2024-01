Analisi tattica Fiorentina-Inter 0-1 | Inzaghi domato ma non fermato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024)di, terminata 0-1 sia grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo sia grazie al rigore parato da Sommer a Nico Gonzalez nella ripresa. La squadra dia Firenze non brilla ma torna a Milano con tre punti pesantissimi che valgono la vetta in classifica. Appena prima di-Juventus eh… ma con-Atalanta ancora da recuperare. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Serie A PREPARAZIONE – Scelta importante quella di rinunciare a Federico Dimarco esterno sinistro pur rischiando Alessandro Bastoni in difesa per far rifiatare anche Francesco Acerbi dopo le ultime fatiche. L’si ...