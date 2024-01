Anahita Amiripour | 20 anni | uccisa in Iran nei giorni scorsi Ma nessuno ne parla

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Hengaw, l’associazione a difesa dei diritti umani curda, ha annunciato che, una giovane universitaria di 20, è statail 19 gennaio. Gli autori del crimine sono stati individuati come agenti sotto copertura del Dipartimento di Intelligence, nell’area urbana di Borujerd, situata nella provincia occidentale del Lorestan. Poco dopo il tramonto del 19 gennaiosi trovava in auto con un altro studente, M. Jalayi-far, quando un gruppo di agenti sotto copertura si è avvicinato alla loro vettura intimando loro di accostare. Spaventati, i due hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti dai proiettili degli agenti. Pernon c’è stato nulla da fare. La giovane è morta in ospedale. Il suo amico è rimasto gravemente ferito ed è attualmente in fin di ...

Un’altra studentessa è morta in Iran, uccisa dai colpi della polizia. Si chiamava Anahita Amiripour, 20 anni, frequentava il primo semestre di educazione fisica all’Università Islamica Azad di Borujer ...Ferito il ragazzo che era con lei. Gli attivisti per i diritti denunciano: «Alla famiglia chiesto di non denunciare l’omicidio» ...I parenti della giovane vittima, affermano gli attivisti, sono stati minacciati in modo da non rendere noto l'omicidio ...