Amici 23 | è Cuccarini vs Pettinelli | pregiudizi su Sarah? Allieva convocata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il daytime di23 è finalmente tornato in onda dopo il weekend. La puntata di oggi pomeriggio, lunedì 29 gennaio 2024, ha riservato sorprese ed emozioni. Come accade spesso dopo l’appuntamento domenicale, non sono mancate neanche le reazioni degli allievi a quanto accaduto in studio. Ma andiamo a vedere che cosa è successo durante la striscia quotidiana.23, Malìa dopo la puntata La nuova puntata del daytime di23 è iniziata con quanto accaduto in puntata. Malìa è arrivato ultimo nella classifica delle cover e non ha preso troppo bene quanto successo. In casetta, il cantante ha parlato con i suoi compagni a cui ha detto che ha paura di non riuscire a rendere anche se la questione di allenare il fiato, crede sia vera. Si sentiva bene nella canzone anche perché apprezzava molto i giudici e gli vedeva vicini al suo ...