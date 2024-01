Ambulanze senza medici a bordo | Rubano incontra Volpe | si lavora ad una redistribuzione del personale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa coperta è corta ma si punta ad una ridistribuzione deiin tutto il territorio dei comprensori sanniti. Sul tema della predei sanitari sul territorio si è svolto questa mattina nella sede dell’Asl in piazza Risorgimento, una riunione per cercare di dare risposte ai 6000 cittadini del Fortore preoccupati per la qualità e la quantità dei servizi offerti dal sistema sanitario. L’incontro, era stato richiesto dal deputato di Forza Italia Francescoche si è confrontato con il direttore generale dell’Asl Gennarosulla demedicalizzazione e sul servizio sanitario. Un summit nel corso del quale il direttore ha rimarcato nuovamente che ia disposizione, in pianta organica per gestire l’emergenza, sono 48 su 84, quindi con un deficit di quasi il ...