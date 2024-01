Amazon e iRobot annullano l’accordo di acquisizione a causa del veto dell' UE Cosa succede ora

Le conclusioni preliminari dell’indagine antitrust avviata in estate non promettono niente di buono per l’acquisizione di iRobot da parte di Amazon. ... (dday)

Finisce con un manzoniano «questo matrimonio non s’ha da fare» la tormentata acquisizione di iRobot da parte di Amazon. Le due società hanno deciso di non portare a termine l’operazione, dal valore ...MILANO – Amazon rinuncia all’acquisizione di iRobot, l’azienda produttrice dell’aspirapolvere automatico Roomba. Lo hanno annunciato le società in una nota in cui si spiega che "non c'è alcun percorso ...OpenAI avrà 30 giorni per depositare una memoria difensiva. 2. Amazon fa marcia indietro su iRobot Alle 15:30 le azioni Amazon crescono dello 0,2%. Il gigante dell’e-commerce non acquisirà per 1,7 ...