Amalfi | incontro alla Fao per la candidatura del patrimonio agricolo al programma Giahs

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Prosegue spedita l’attività dell’Amministrazione comunale di, guidata dal Sindaco Daniele Milano, per l’iscrizione della Città alinternazionale(Globally Important Agricultural Heritage Systems) della FAO necessaria a rendere il valore della sostenibilità un asset strategico per l’economia e il turismo esperienziale nel rispetto dell’ambiente. Questa mattina a Roma presso la sede della FAO, il primo cittadino insiemeconsigliera delegata all’agricoltura Antonietta Amatruda e all’architetto Giorgia De Pasquale, tecnico incaricato della redazione del dossier, hanno incontrato il coordinatore internazionale delFAO, Yoshihide Endo, e laProgramme Specialist, Clelia Maria Pizzo, con i quali è stato intavolato un proficuo ...

