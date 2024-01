Amadeus | il futuro dopo Sanremo 2024 | spunta un’offerta super da Mediaset

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In questi giorni si è parlato dell’addio imminente di Paolo Bonolis da, voce confermata dal diretto interessato, mentre adesso l’attenzione di rivolge ad, vicino a salutare il Festival die probabilmente anche la Rai. Ebbene sì perché l’ultima notizia rivela che il conduttore siciliano stia meditando il suoe si ipotizza che possa approdare a Cologno Monzese già a settembre.: confermato il suo ultimoNelle ultime settimane era ritornata la speranza di vederealla conduzione del Festival diper la sesta volta consecutiva. Tuttavia, non sarà così. In queste ore, infatti, lo stesso diretto interessato ha negato la possibilità e ha rivelato che questa edizione chiuderà definitivamente il suo ...