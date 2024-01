Alunni ascoltano e cantano “Auschwitz” di Guccini Il cantautore invia un videomessaggio | “Ricordiamo tutti di avere questa memoria dentro di noi Grazie”

Ho saputo da poco e ancora non ci credo», così inizia il ricordo di una professoressa sulla bacheca Facebook di Andrea Bossi, il 26enne trovato la mattina di sabato senza vita nella sua abitazione a ...La scuola primaria Oberdan dedica un progetto a Vincenzo Galilei, padre di Galileo, per far conoscere la sua importanza nella formazione del celebre scienziato. Gli alunni realizzeranno una gita nei l ...La memoria da ascoltare è il filo conduttore di sabato 27 gennaio 2024, dalle ore 15.45 in poi. Il Giorno della Memoria inizia al cinema Gabbiano di Senigallia quando alle 15.45 sarà proiettato il fil ...