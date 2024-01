AlUla Tour 2024 | percorso | favoriti | italiani in gara

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In principio Saudi, adesso: quarta edizione per la breve corsa a tappe in Arabia Saudita. Una di quelle corse categorie 2.1 più ricche: presenti infatti addirittura nove compagini World, quasi a livelli di unadel massimo circuito internazionale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.Almeno tre frazioni dedicate ai velocisti, mancano ovviamente le grandi salite, ma nell’ultima giornata occhio allo strappo che anticipa l’arrivo di Skyviews of Harrat Uwayrid: 800 metri con pendenza media del 12% e punte massime del 22% con scollinamento a 9 chilometri dall’arrivo. Tappa 1 (30/01): Al Manshiyah Train Station – Al Manshiyah Train Station (149,5 km) Tappa 2 (31/01): Winter Park – Sharaan Nature Reserve (199,5 km) Tappa 3 (01/02): AIUIa International Airport – ...

