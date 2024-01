Ally McBeal | Calista Flockhart ricorda il dolore che le causarono le voci sulla sua presunta anoressia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La star della tv americana ha parlato del periodo in cui ha pensato che la sua carriera potesse essere rovinata.è stata intervistata dal New York Times e ha confessato di aver sofferto di depressione a causa delle cattiverie nei confronti del suo aspetto fisico. L'attrice ha dichiarato che gli anni trascorsi nel corso della produzione disono stati macchiati dalle continue speculazioni mediatiche riguardo il suo peso e la sua forma fisica. "Non credo che accadrebbe mai oggi. Ora lo chiamano body-shaming. Non ci penso da molto tempo ma non è davvero accettabile accusare qualcuno di avere una malattia con cui molte persone lottano" ha dichiarato. Una carriera in bilico L'attrice, conosciuta in tutto …

