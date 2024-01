All’ospedale del Valdarno è attivo Il progetto dal titolo Musicurando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arezzo, 29 gennaio 2024 – realizzato con il sostegno economico dell’associazione ANDOS e si svolge presso il reparto di Oncologia. “L’iniziativa della Musicoterapia in oncologia inha preso il via nel 2012 – racconta la direttrice del reparto, dottoressa Simona Scali,quando ancora erano molto poche le esperienze in questo setting di pazienti e prosegue anche quest’anno con successo e soddisfazione. La musicoterapia si aggiunge agli altri servizi che offriamo (estetica in oncologia e agopuntura) nell'ottica dell'umanizzazione delle cure che riveste per noi una grande rilevanza nel prendersi cure del paziente nel senso più ampio del termine” A coordinare ilè il dottor Ferdinando Suvini, musicoterapeuta e psicologo, segue i pazienti in piccoli gruppi ed ogni ciclo di musicoterapia prevede 8 incontri. Quest’anno il Maestro sta ...