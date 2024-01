Allarme antirazzi a Tel Aviv | la prima volta in un mese

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le sirene dida Gaza sono risuonate, per laquest'anno, a Tele nella zona centrale di Israele, costringendo la popolazione a correre nei rifugi. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. In aria si sono sentite alcune esplosioni dovute probabilmente all'intercettazione dei razzi da parte del sistema di difesa antimissili Iron Dome.

Le sirene di allarme antirazzi da Gaza sono risuonate, per la prima volta quest'anno, a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele, costringendo la popolazione a correre nei rifugi. Lo ha constatato ...