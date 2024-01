Alla Triennale la retrospettiva di Juergen Teller

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fino al primo aprile 2024 ladi Milano ospita “I need to live”, la più grandedi sempre mai dedicata al celebre fotografo(Erlengen, 1964). Curata da Thomas Weski in collaborazione con lo stessoe Dovile Drizyte, attraversa l’intera produzione creativa di, dprima metà degli anni Novanta ad oggi. Fra i punti di riferimento a livello internazionale nell’ambito della fotografia commerciale e in quello dell’arte contemporanea,è famoso per i ritratti a personaggi famosi, come quello a Charlotte Rampling nuda accantoGioconda o ad Agnès Varda con il gatto in mano o, ancora, a Yves Saint-Laurent che sorride sornione, ma anche per gli editoriali di moda provocatori e le ...