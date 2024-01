Alla scoperta dell’isola di Montecristo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Il baule era diviso in tre parti: nella prima brillavano fulgidi scudi d’oro, dai gialli riflessi; nella seconda verghe d’oro non brunite ma disposte in...

Seoul. Settembre 2023. Sul mio cellulare arriva una notifica: “ SEVENTEEN avvistati in aeroporto in partenza. Direzione: Roma”. Una beffa del ... (panorama)

Una, Lisa - nata dall'esperienza della missione Lisa Pathfinder - verrà lanciata a metà degli anni '30 e guarda molto, molto lontano, alla scoperta di buchi neri e onde gravitazionali affinché, ...Viaggio invernale in Val Camonica, in Lombardia, alla scoperta dei suoi borghi più belli e caratteristici. L’inverno, con le sue temperature a volte non proprio piacevoli, non è la stagione prediletta ...La sua avventura alla scoperta della Cina sarà così il filo conduttore del ricco calendario di eventi, spettacoli, musica e arte che animeranno piazze, calli e campielli e tutto il territorio ...