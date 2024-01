Alla riscoperta di carta e penna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ribellarsi al «supermercato digitale» che tutto riduce a parole anonime composte su uno schermo? Ci sarebbe, per esempio, la Slow Mail... Quando avete scritto l’ultima lettera a mano? Pensateci. Non vi viene in mente? Ovvio: avrete scritto una mail. O, peggio, un messaggio WhatsApp. Magari in chat. La cartolina? Oggi fa ridere. Se ne parlo ai miei figli chiamano l’ambulanza. O, peggio, il museo della preistoria per farmi esporre di fianco ai dinosauri. Oggi si fa il selfie. Il post Facebook. Il video Instagram. Chi è che si mette ancora a vergare parole in corsivo, chi è che va a comprare in tabaccheria un francobollo, per leccarlo e appiccicarlo lì nel suo apposito spazio? Mittente e Cap, questi sconosciuti. Cassette delle lettere ormai con le ragnatele. Tanto è vero che le Poste italiane hanno annunciato che ne elimineranno altre 20 mila. Ne resteranno poco più di 17 mila, ma chissà ...