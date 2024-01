Alla Procura di Milano il Pandoro-gate Ferragni accusata di truffa aggravata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) AGI - Sarà ladia svolgere l'inchiesta con l'ipotesi disulle iniziative benefiche con accordi di sponsorizzazioni di Chiara. Lo ha deciso lagenerale di Cassazione che ha risolto il conflitto di competenza sollevato daltore aggiunto diEugenio Fusco dopo il rifiuto di trasmettere gli atti al collega di Cuneo, iltore Onelio Dodero, che riteneva anche lui di essere competente per il caso del"Pink Christmas" della Balocco, essendo la sede dell'azienda dolciaria nella provincia piemontese. L'influencer è indagata anche per la sponsorizzazione alle uova di Pasqua della dolci preziosi e la bambola Trudi. La sostituta pg Mariella De De ...

Indagherà la Procura di Milano: la decisione La Procura generale della ...tra le società dell'influencer e l'azienda dolciaria piemontese, in relazione alla sponsorizzazione del pandoro "Pink ...Sei dunque in totale i soggetti deferiti alle Procure della Repubblica di Venezia e Padova. Tre invece i bracconieri deferiti alla Procura di Rovigo per utilizzo di richiami elettroacustici e altri ...Non solo Chiara Ferragni, ma anche il suo manager Fabio Maria Damato risulta indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua con Dolci Preziosi nell’inchiesta ...