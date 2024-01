Alessio Boni interpreta Dino Grandi | l' uomo che fece capitolare il Duce nel luglio del 1943 Nel cast anche Martina Stella e Lorenza Guidone

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A poche settimane di distanza da Il metodo Fenoglio,torna in tv (stasera alle 21.30 su Rai 1) con la serie La lunga notte – la caduta deldi Giacomo Campiotti, in cui, presidente della Camera dei Fasci. Fu l’che, intuendo che la fine di Mussolini era vicina, nella notte tra il 24 e il 25delistituire il Gran Consiglio, sancendo la caduta del fascismo. ...

Protagonista di film e fiction, Alessio Boni è uno degli attori più di talento della sua generazione: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.Il 29 gennaio 2024, Rai1 darà il via alla nuova fiction "La lunga notte - La caduta del Duce," un racconto avvincente ...Con Alessio Boni e Duccio Camerini. La trama della prima puntata. Dopo l'animata presentazione in Rai, va in onda stasera in prima serata su RAI 1 il primo dei tre consecutivi appuntamenti con la ...