Alessandro Baricco racconta la leucemia da Fazio | “Ora sto bene | altrimenti non sarei qua”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Cappello nero, sciarpa a quadri e guanti con le mezzedita scoperte. Si è presentato così lo scrittore, alla sua prima apparizione televisiva dopo la scoperta dellamielomonocitica cronica, un raro tumore del sangue caratterizzato da una proliferazione di monociti, una specifica tipologia di globuli bianchi, ospite da Fabiodurante la trasmissione ‘Che Tempo Che Fa‘. “Come stai?”, la prima domanda del conduttore televisivo al 66enne (Instagram)e la malattia Esordisce con la domanda “come stai?” la lunga chiacchierata tra il conduttore televisivo e lo scrittore. Domanda che sembra semplice ma che in realtà, visto quello che ha dovuto passare l’uomo, risulta molto difficile. “A me, in questo momento… è complicato. Dipende da dove la ...

(LaPresse) Alessandro Baricco, ospite di Fabio Fazio sul Nove a Che Tempo Che Fa. Il pluripremiato scrittore racconta della sua malattia: «Come stai A me, in questo momento… ...Cappello nero, sciarpa a quadri, guanti. Il look è inedito, ma Alessandro Baricco, lui sì, è quello di sempre. Domanda da un milione: come sta «La risposta più onesta è che “sto bene”, altrimenti non ...Baricco ospite di "Che tempo che fa" due anni dopo la diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica: "Facevo fatica a lavarmi i denti" ...