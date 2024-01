Alessandro Baricco da Fabio Fazio | “Ero così debole che non riuscivo a lavarmi i denti”

(Di lunedì 29 gennaio 2024)è tornato in tv dopo la diagnosi di leucemia che lo ha tenuto lontano dai riflettori e dagli

“Come stai? A me, in questo momento… è complicato. Dipende da dove la guardi, diciamo. Alla fine credo che la risposta più onesta sia ‘bene’. Sto ... (ilfattoquotidiano)

Il racconto a Che Tempo Che Fa Alessandro Baricco si è raccontato, per la prima volta dalla malattia , a Che Tempo Che Fa. «Sto bene altrimenti non ... (361magazine)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Alessandro Baricco è tornato in tv per parlare della sua malattia , quella leucemia mielomonocitica cronica che gli è stata diagnosticata a inizio ... (ilgiornaleditalia)

Lo scrittore torinese, ospite a Che tempo che fa, confessa di avere avuto paura di non uscirne: «È un grosso cammino che non è finito, ci sono ancora ... (vanityfair)

(LaPresse) Alessandro Baricco, ospite di Fabio Fazio sul Nove a Che Tempo Che Fa. Il pluripremiato scrittore racconta della sua malattia: «Come stai A me, in questo momento… ...Baricco ospite di "Che tempo che fa" due anni dopo la diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica: "Facevo fatica a lavarmi i denti" ...Lo scrittore, ospite a “Che tempo che fa”, ha raccontato della sua malattia e del periodo trascorso in ospedale. Alessandro Baricco, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” ha risposto alla domanda ...