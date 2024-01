Alain Delon posto sotto tutela giudiziaria | ecco cosa potrà fare e cosa no Continua la guerra in famiglia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non si chiude ancora la vicenda del popolarissimo attore, al centro di unafamiliare tra i figli e la ex compagna riguardo le sue condizioni di salute., 88 anni, secondo...

“È un po’ stanco ma non vuole farla finita come dicono i giornali” – ha dichiarato Anthony Delon , nel corso della puntata di Verissimo andata in ... (ildifforme)

Il tribunale ha deciso che Alain Delon sia posto sotto tutela giudiziaria. Per atti come la vendita di immobili dovrà affidarsi a un rappresentante neutrale.Non si chiude ancora la vicenda del popolarissimo attore Alain Delon, al centro di una guerra familiare tra i figli e la ex compagna riguardo le sue condizioni di salute. Delon, 88 anni, secondo ...Alain Delon, 88 anni, è stato posto sotto tutela giudiziaria, secondo quanto reso noto dalla tv BFM. Per l'attore si tratta di una misura provvisoria, meno pesante della tutela vera e propria. (ANSA) ...