Al via per 6 puntate il nuovo programma comico nato dalle ceneri di Made in Sud  

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A due anni dalla chiusura diin Sud, su Rai 2 arriva Mad in Italy. Stasera alle 21.20 va in onda la prima puntata, condotta da Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci. Sul palco anche un nutrito cast di comici vecchi e nuovi, oltre all’orchestra diretta da Stefano Palatresi. Elisabetta Gregoraci, a “Battiti Live” addominali e décolleté in vista con il top incrociato X Mad in Italy, i conduttori e il ...