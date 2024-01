Al via il processo Ilaria Salis rischia 11 anni | in carcere topi e catene Il papà | “È innocente”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si apre lunedì 29 gennaio a Budapest il, l’insegnante 39enne di Monza detenuta da 11 mesi in unungherese con l’accusa di aver partecipato ad una aggressione nei confronti di due neonazisti. All’udienza preliminare parteciperà anche il padre di, Roberto, che non smette di proclamare l’innocenza della figlia. Intanto emergono particolari raccapriccianti sulle condizioni di detenzione della donna.Leggi anche: Caso, l’Ungheria non risponde all’Italia: la maestra 39enne ancora in“È una situazione incredibile e ingiusta. – commenta Roberto– Le comunicazioni che facciamo sono operative. È un momento in cui parliamo delle cose che servono per farla ...

Strage via D’Amelio , la procura di Caltanissetta chiede un processo per altri quattro poliziotti Un nuovo processo per il depistaggio nelle indagini ... (tpi)

Le domande potranno essere presentate per via telematica attraverso il sito della Regione alle Camere di commercio competenti per territorio provinciale dalle ore 10.00 del giorno 14 marzo 2024 fino ...Si apre oggi a Budapest il processo a Ilaria Salis, l'insegnante 39enne di Monza rinchiusa da 11 mesi in Ungheria con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nei confronti di ...Strada facendo la COP è via via diventata sempre più simile all’Esposizione ...hanno dato risulti deludenti e comunque possono solo affiancare, non sostituire il processo di riduzione delle emissioni ...