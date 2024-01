Al parco con la pistola spara un colpo in aria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) San Martino in Rio (Reggio Emilia), 29 gennaio 2024 - Hato unincon unaa salve, all’interno deldella Pace, a San Martino in Rio. Qualcuno se n’è accorto e, comprensibilmente preoccupato, ha segnalato il fatto ai carabinieri, arrivati poco dopo sul posto. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 16 anni, visto poco prima in via Roma proprio con un’arma in mano. Era alcon un amico. I militari hanno fermato il ragazzino ancora con l’arma, a salve ma senza il tappo rosso. E’ stato denunciato al Tribunale dei minori per porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ accaduto nella prima serata di sabato. Il giovane, alla richiesta dei carabinieri, ha consegnato spontaneamente la, completa di caricatore contenente sei ...