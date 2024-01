Al Meyer la protesta degli ombrelli contro Carrai Lui | Accuse infamanti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 – Presidio didi un gruppo di sanitari dell'ospedaledavanti al pediatrico fiorentino. La ’’, come è stata definita, per il gesto di restituire simbolicamente gliche ilaveva regalato ai propri dipendenti per Natale, chiede le dimissioni del console di Israele Marcoda presidente della Fondazione dell’ospedalino per "incompatibilità" legata alle "sue posizioni su Gaza".è accusato di "sostenere la legittimità del bombardamento dei civili palestinesi" e di "non aver mai speso una parola in difesa della popolazione"., dal canto suo, si era detto “sconvolto e amareggiato da questi fomentatori di odio”, parlando di ...

Un gruppo di infermieri e medici dell’ospedale pediatrico ha restituito simbolicamente gli ombrelli che il Meyer ha regalato ai propri dipendenti per Natale: «Il presidente della Fondazione non può es ...Ancora nervi tesissimi – in attesa del sit in di oggi alle 10 in viale Pieraccini – dalle parti del Meyer. Qui stamani è infatti prevista la ’protesta degli ombrelli’, rivolta di un gruppo di ...Firenze, 29 gennaio 2024 – Presidio di protesta di un gruppo di sanitari dell'ospedale Meyer davanti al pediatrico fiorentino. La ’protesta degli ombrelli’, come è stata definita, per il gesto di ...