Al mercato è il momento del radicchio | cucina sfiziose polpette

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bergamo. È ilil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza spicca un’ampia e variegata disponibilità di raccolto trevisano sia precoce sia tardivo, che è molto rinomato e si fregia del marchio Igp – Indicazione geografica protetta. Si possono trovare, inoltre, il tondo di Chioggia e quello veronese, dando vita a una scelta variegata in grado di soddisfare ogni preferenza. A differenza di altri ortaggi, non fa registrare significative oscillazioni dei prezzi perché non risente in modo particolare dell’andamento climatico. In Italia si coltivano numerose tipologie ditanto che in Veneto possiamo passeggiare per la “strada del” e godere dei profumi e dei colori del territorio: quello di Treviso, riconoscibile per la sua peculiare forma allungata e il suo ...