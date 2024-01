Al Liceo Scientifico Diaz successo per l’Open Day | ospite d’eccezione Tony Servillo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Caserta. Una domenica magica al, un open day con tantissimi visitatori interessati alle iscrizioni per far parte della storica realtà dell’Istituto che, in quest’anno scolastico, ha compiuto cento anni. Nellocasertano che ha visto tante generazioni di alunni , professionisti di, sempre legati al ricordo degli anni trascorsi al, stamattina, oltre alla visita ai laboratori in piena attività, anche il Dipartimento di Lettere ha mostrato come le conoscenze umanistiche siano centrali: con la guida dei docenti Manuela La Manna, Maria Luisa Martiniello, Maria Ragozzino e Arianna Quarantotto, i ragazzi hanno realizzato un breve spettacolo sul tema della Pace giocando con i versi di Dante, di Lucrezio e di Virgilio, le parole di Galileo sulle ...