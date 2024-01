Al-Hilal-Inter Miami | gli arabi vincono l’incontro amichevole | a segno Messi e Suarez

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Alla Kingdom Arena di Riyadh è andata in scena la partitatra l’Al, terminata 4-3.in vantaggio per 2-0 con Mitrovic e Al Hamdan, quando gli americani hanno accorciato le distanze con. Prima dell’vallo, i padroni di casa trovano il 3-1 con Michael. Nel secondo tempo,non sbaglia dal dischetto e Ruiz firma il pareggio per 3-3. Il gol della vittoria arriva al 90? con Malcom. SportFace.

Il contratto di Neymar con l' Al-Hilal è stato temporaneamente sospeso in vista del rientro e per liberare uno slot per gli stranieri che ... (liberoquotidiano)

In Arabia Saudita va in scena la sfida amichevole tra Al-Hilal e Inter Miami, match organizzato in occasione della Riyad Season. Evento che continuerà con la grande sfida, soprannominata The Last Danc ...Il recupero del calciatore brasiliano procede a rilento: dovrebbe tornare in campo a maggio, ma ad oggi sembra essere pure in sovrappeso.Continuano le amichevoli prestigiose per l'Inter Miami di Lionel Messi. La squadra americana scenderà in campo oggi alle 19 contro l'Al Hilal, club del campionato saudita. La sfida Al Hilal-Inter ...