Agricoltori in rivolta | dilaga la marcia dei trattori | Stop alle politiche della Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 – Continua a crescere anche in Italia l’ondaprotesta deie fra le molte manifestazioni in tutto il Paese si registra una vittima, un uomo di 56 anni colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106 nel catanzarese, bloccata dalla protesta degliche va avanti ormai da 8 giorni. Il traffico sulla statale è stato praticamente bloccato dai, che hanno lasciato via libera solo ai mezzi di soccorso. Mentre attorno a Parigi glihanno bloccato due autostrade e in Belgio la categoria minaccia il ‘blocco totale di Bruxelles’, in Italia le proteste del coordinamento nazionale ’Riscatto agricolo’ contro ledell’Unione Europea nel settore hanno oggi riguardato diverse aree del Paese, con momenti di ...