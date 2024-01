Agricoltori francesi verso l' assedio di Parigi Primi blitz anche in Italia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La protesta deglieuropei si fa sempre più imponente, dopo la Germania e il Belgio, ora i più attivi sul fronte delle proteste contro le politiche green dell'Ue che stanno facendo impennare i costi, sembrano i, ma si cominciano a segnalareepisodi in. La problematica sta interessando tutta l'Europa. Glihanno annunciato che nella giornata di oggi bloccheranno gli accessi aper impedire il rifornimento di prodotti alimentari. I sindacati di categoria hanno annunciato che dal primo pomeriggio inizieranno un "" della capitale francese per un "periodo indefinito" per impedire l'ingresso di qualsiasi fornitura di prodotti alimentari. L'obiettivo principale - riporta Euronews - è Rungis, il ...

Roma, 27 gennaio 2024 – Agricoltori in rivolta in Italia ma anche in mezza Europa, dalla Francia alla Germania. Ma chi sono i leader della protesta ... (quotidiano)

Sta Monta ndo in tutta Europa la “ protesta dei trattori ” contro le politiche di Bruxelles in campo agricolo: una politica europea che si sta ... ()

Quest’ultimo è arrivato ad avvertire che forse quest’anno non ci sarà alcun taglio dei tassi. Francia paralizzata dalle proteste degli agricoltori Lo scontro sempiterno tra “falchi” e “colombe”. Solo ...Le proteste degli agricoltori in Francia e Germania sono già arrivate in Italia la settimana scorsa con cortei in diverse parti della Penisola. Martedì 30 la rabbia del mondo delle campagne in difesa ...La rabbia del mondo delle campagne, già esplosa in Francia e Germania con una serie di proteste ...mentre dal centro e nord dell'Isola pastori e agricoltori arriveranno con le proprie auto. "Siamo ...