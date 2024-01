Agrichef Festival della Campania | c’è anche il Rossi Doria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 31 gennaio 2024, alle ore 10:00, presso l’Istituto Manliodi Avellino, prende il via “IncontriamoCIAtavola'” nell’ambito dell’. Sei agriturismi campani parteciperanno per la prima volta ad Avellino, collaborando con chef e studenti presso l’Istituto IPSEOA. Una giuria valuterà le ricette, selezionando il vincitore per la finale nazionale degli. Le aziendeCIA presenteranno prodotti e ricettetradizione contadina regionale rivisitate, con chef dell’Istituto Alberghiero. La manifestazione celebra la connessione tra cucina, territorio e tradizione, promuovendo la ...