Aggredito a Gavinana Pugni e insulti | si indaga

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Preso ae insultato senza motivo da uno sconosciuto. a È successo sabato notte, intorno alle 4, in via Bartolomeo Scala, nella zona di. Il 45enne ha riferito ai carabinieri di essere stato affrontato da uno sconosciuto che senza motivo ha iniziato a insultarlo e a colpirlo con. La vittima, in forte stato di agitazione, è stata trasportata presso l’ospedale della Santissima Annunziata per accertamenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare l’autore del gesto.

Un uomo di 45 anni è stato aggredito senza motivo da uno sconosciuto a Firenze. L'aggressore ha insultato e colpito la vittima, che è stata portata in ospedale. Le indagini sono in corso per identific ...Verso le 4 della scorsa notte a Firenze, un uomo di 44 anni è stato aggredito da uno sconosciuto, in via Bartolomeo Scala, in zona Gavinana. Il ferito è ...Nel corso della notte i carabinieri sono intervenuti in via Bartolommeo Scala, poiché un uomo ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto che senza motivo aveva iniziato ad insultarlo e p ...