Affari tuoi | finita schifosamente Erika travolta | la frase che scatena il caos | Caz*** ride?

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Puntata più sfortunata in assoluto" ad. Lo scrivono spesso, i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, quando le cose non vanno per il verso giusto. Effettivamente, però,dalla Valle d'Aosta non è stato certo l'emblema della fortuna. Tutto questo a poche ore da quella che Amadeus ha definito come un'impresa senza precedenti, con la concorrente del Veneto che dopo una partita iellata ha ribaltato tutto alla Regione Fortunata facendo centro al primo tentativo, portandosi a casa 100mila euro tondi. Ma per, accompagnata in studio dalla sorella Maria Rosaria, purtroppo non è andata così. "Quante puntate hai fatto da pacchista?", le chiede Amadeus presentandola al pubblico. "Provo a lanciare: 60?". "Furba... - commenta Amadeus - perché sa che il ...