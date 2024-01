Affare Perez | stamattina ultima e decisiva call con tra Napoli e Udinese Scelto il club di Ostigard

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ultime novità sul trasferimento di Neuhenale sulla destinazione di. Scopri gli sviluppi del mercato calcistico oggi. NOTIZIE MERCATO. Ilè in procinto di rafforzare la propria difesa con l’acquisto del difensore argentino Neuhendall’. L’aggiornamento arriva dopo una riunione via telefono tra i rappresentanti dele dell’, come riferito da Ciro Venerato al TG Sport RAI da Milano. L’obiettivo è chiudere l’entro la giornata, permettendo al difensore di unirsi rapidamente al suo nuovo allenatore, Mazzarri, e alla squadra azzurra dopo le visite mediche.è stata effettuata l’...

Accordo in vista per Nehuen Perez al Napoli , ADL vuole regalare a Mazzarri l’ultimo tassello. La fumata bianca potrebbe essere imminente. Il ... (napolipiu)

Come riporta Il Corriere dello Sport, Napoli e Udinese hanno chiuso l'affare che porterebbe in azzurro Nehuen Perez, difensore dei bianconeri, per una cifra intorno ai 18 milioni di euro: "Nehuen ...Nehuen Perez sarà presto un nuovo difensore del Napoli ...Quest'ultimo piace all'Udinese, ma ancora non si sa se sarà inserito nell'affare. Il centrale norvegese, infatti, preferirebbe dirigersi al ...se verrà inserito nell'affare con l'Udinese allora la formula dell'affare Perez cambierà. Su Ostigard si è fatto avanti anche il Torino mentre per adesso la pista Genoa si è bloccata per la richiesta ...