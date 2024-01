Addio Osimhen | il Napoli punta su Zirkzee | ADL non teme la concorrenza per il bomber del Bologna

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Con l’certo di, ilforte sudelper sostituirlo: De Laurentiis pronto a sfidare le big europee pur di portarlo all’ombra del Vesuvio. L’di Victoral termine della stagione è stato confermato dallo stesso attaccante nigeriano e dal presidente delAurelio De Laurentiis. Per sostituirlo degnamente, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Joshua, centravanti olandese classe 2001 delautore di una strepitosa prestazione nell’ultimo match contro il Milan. Come scrive La Gazzetta dello Sport, “Ilha intenzione di fare passi concreti per averlo, pur sapendo che laè tosta“. ...